Giochi Europei 2023, oro da Reggio Calabria! Sara Costantino trionfa nella pistola

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Dopo 9 medaglie vinte nelle prime due giornate di gare, il venerdì dei Giochi Europei 2023 si apre con la terza medaglia d’oro per l’Italia. Una medaglia che viene da Reggio Calabria! L’alloro del metallo più prezioso è arrivato dalla pistola 10 metri a coppie miste in cui la coppia italiana formata dalla reggina Sara Costantino e dal pugliese Paolo Monna ha sbaragliato la concorrenza.

La squadra Italia 1 formata da Costantino e Monna ha superato in finale la coppia dell’Armenia composta da Elmira Karapetyan e Benik Khlghatyan con il punteggio di 17-7. Un’altra straordinaria soddisfazione per Sara Costantino che, partita dal Lungomare di Reggio Calabria, come aveva confessato ai microfoni di StrettoWeb, non smette di inseguire sogni e grandi traguardi!