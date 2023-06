“La Discoteca Italiana”, c’è anche il pizzaiolo reggino Giorgio Riggio nella nuova hit di Rovazzi e Orietta Berti

StrettoWeb

Il tormentone dell’estate? Sì, il tormentone dell’estate. Se dici Rovazzi, se dici canzone uscita a giugno, e se ci aggiungi il tocco di classe Orietta Berti, non può essere altrimenti. La nuova canzone è “La Discoteca Italiana”, hit uscita in questi giorni e online anche su You Tube da oggi. Con una particolarità, tutta in salsa reggina: nel video ufficiale, che è presente in basso, c’è infatti anche presente il pizzaiolo Giorgio Riggio, di cui già più volte abbiamo parlato.

Chi è Giorgio Riggio

Giorgio Riggio, intervistato anche da StrettoWeb un po’ di tempo fa, ha deciso di fare fortuna a Londra dopo gli anni nella propria terra. E’ stato campione del mondo di pizza acrobatica e un suo video su Tik Tok di qualche mese fa ha raggiunto le 60 milioni di visualizzazioni. Attualmente si occupa della formazione nei Crazy Pizza di proprietà di Flavio Briatore e più precisamente, in questo momento, della realizzazione del primo Crazy Pizza in Kuwait. Intanto, tra un’apparizione a Striscia la Notizia e una a Britain’s Got Talent, ecco la comparsa nel video dell’estate. Cosa fa? Acrobazie con la pizza, naturalmente, insieme a Gabriele Paparusso, suo allievo al Crazy Pizza di Milano.

“La Discoteca Italiana”: testo della canzone di Rovazzi e Orietta Berti

Ti ho vista in giro con quell’aria da bandita aaa-aaa,

Appena entrato sto cercando già l’uscita,

Aaa-aaa,

Per fare colpo ho detto più di una bugia,

L’orchestra Casadei non so nemmeno cosa sia..

Che bella vita io voglio il sushi e tu la trattoria

Oddio mi sembra un incubo da sveglio, confesso,

mi hanno tirato in mezzo,

ma Immagina se non ci fosse più…

La discoteca,

Italiana,

Che mi fa ancora ballare la sera,

Anche se sei,

Lontana,

Piena di luci,

Fino al mattino,

Mi ha fatto battere il cuore dagli anni 70 ai duemila,

E mai una volta che ci chiamino ad ibiza aaa-aaa,

Finiamo sempre alla balera dell’ortica aaa-aaa,

Per fare colpo ho detto più di una bugia,

La rissa di stasera è quasi tutta colpa mia,

Che bella vita,

Non devo fare niente domattina,

Torniamo con il fischio nell’orecchio,

Confesso,

Che incubo sto pezzo,

Ma Immagina se non ci fosse più…

La discoteca,

Italiana,

Che mi fa ancora ballare la sera,

Anche se sei,

Lontana,

Piena di luci,

Fino al mattino,

Mi ha fatto battere il cuore dagli anni 70 ai duemila,

Se vuoi ballare balliamo

Questo brano italiano

Dove pensi di scappare manchi tu

Tanto ormai ti ha incastrato

Come un coro da stadio

Che ti entra in testa e poi non esce più…

La discoteca,

Italiana,

Che mi fa ancora ballare la sera,

Anche se sei,

Lontana,

Pieni di luci,

Fino al mattino,

Mi ha fatto battere il cuore dagli anni 70 ai duemila,

La Discoteca,

La Discoteca,

La Discoteca, italiana!

La Discoteca,

La Discoteca,

La Discoteca, italiana!

“La Discoteca Italiana”: il video della hit di Rovazzi e Orietta Berti