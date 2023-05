Il pizzaiolo reggino Giorgio Riggio a Striscia la Notizia, ma i motivi sono diversi e… curiosi

StrettoWeb

Dalla nuova vita a Londra, con Reggio nel cuore, passando per Tik Tok e il Crazy Pizza di Briatore, fino a Britain’s Got Talent. Giorgio Riggio però non si ferma e “spunta” ancora in tv. Ma questa volta i motivi sono diversi e curiosi. Il pizzaiolo reggino è finito infatti su Striscia la Notizia, fermato per le vie di Milano dall’inviata Rajae, che stava realizzando un servizio sull’appropriazione culturale.

La donna è rimasta colpita dall’acconciatura di Riggio, composta da lunghe treccine, tanto da chiedergli se questa può essere considerata appropriazione culturale. “Certo!”, risposta secca del pizzaiolo. “L’innovazione è anche questa, bisogna andare avanti” prosegue, chiedendo poi all’inviata se indossasse il perizoma. Alla risposta affermativa, il reggino ribadisce: “il perizoma è una moda brasiliana, arriva dal Brasile, lei ha copiato una cultura. Lo usa per una sua praticità, perché le è piaciuto. A me sono piaciuti i drag e li ho messi”.