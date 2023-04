StrettoWeb

Una turista straniera siede al famoso “Crazy Pizza” di Flavio Briatore a Milano. La giovane ragazza documenta sui propri social la sua esperienza in Italia, inganna il tempo in attesa di gustare una pizza. La sua attenzione viene catturata da quello che descrive come “uno show che non puoi perderti se visiti Milano!”. Lo smartphone riprende uno spettacolo che non aveva mai visto prima: lo “spinning pizza”, l’arte di far ruotare la pizza in maniera acrobatica.

A far roteare l’impasto è un vero e proprio maestro, il pizzaiolo reggino Giorgio Riggio, già pluricampione del mondo nella disciplina. Inutile dirlo, l’intero locale resta a bocca aperta, ipnotizzato da trick ed evoluzioni. La ragazza posta il video sul suo profilo TikTok da qualche centinaio di follower, la viralità dei social completa la magia: in pochi giorni il breve filmato raggiunge 43 milioni (avete letto bene, quarantadue milioni!) di visualizzazioni. Un successo pazzesco e in continua crescita!

Lo show di Giorgio Riggio al "Crazy Pizza" di Milano: è boom globale su TikTok!

Il segreto di Crazy Pizza

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, Giorgio Riggio sottolinea come la pizza acrobatica sia uno dei punti di forza dei “Crazy Pizza” sparsi per il globo. Uno spettacolo che allieta la cena, fa sorridere ed emoziona i clienti, in particolar modo quelli stranieri che vedono per la prima volta un tale show dal vivo.

“Flavio Briatore ha un occhio di riguardo per i turisti, Crazy Pizza è come un’attrazione della città di Milano. Grazie a questo video abbiamo centinaia di persone in più al giorno, tanti mi riconoscono e sono pronti con il telefono in mano per filmarmi!”, spiega Giorgio che si occupa della formazione dei giovani ‘spinner’ nei vari locali del franchise: “diversi ragazzi da Milano a Roma, ne ho istruito uno in video-call per il locale di Doha, presto sarò a Montecarlo e poi in Kuwait.

Noi non facciamo competizione, ma uno spettacolo. Io mi inginocchio, mi siedo, scherzo con i clienti durante il numero. Il tutto ‘con il sorriso’, che è il mantra di Flavio Briatore, affinchè il cliente possa stare sempre bene. Preferiamo non fare lo spettacolo con la pizza vera, per una ragione di sicurezza all’interno del locale e anche per evitare gli sprechi di cibo”.

Il “madonnaro” giramondo

Giorgio Riggio è un nome di spicco nell’ambiente della ristorazione reggina. Figlio d’arte, il padre Ciccillo Riggio, “Senatore della Pizza Napoletana” e “Cavaliere dei pizzaioli di Francia”, è il più longevo pizzaiolo al mondo: l’ultima gara di pizza l’ha disputata a 94 anni! Giorgio ha deciso di seguire le sue orme legando il suo nome alla famosa pizzeria “Calypso”. Nel 98’ i primi contatti con la ‘pizza acrobatica’, nel 2003 il primo titolo mondiale.

Poi una serie di apparizioni in famosi programmi tv come “Mezzogiorno in famiglia”, “Domenica In”, “Buona Domenica”. Gli spettacoli a Las Vegas, Detroit, ai Magazzini Harrods, l’apertura del Carnevale di Rio del 2005. Soprannominato il ‘madonnaro della pizza’ per i suoi mosaici di arte sacra fatti con la pizza, Giorgio non ha mai fatto mancare il suo sostegno ad associazioni e attività di volontariato tanto in riva allo Stretto quanto in quel di Londra, città nella quale si è trasferito dal 2016. Da pochi mesi il ritorno in Italia, a Milano, seppur sempre con le valigie in mano per i tanti viaggi che lo attendono.

L’ultima ‘follia’? Aver raggiunto la finale di Britain’s Got Talent. “Una grande emozione – racconta – anche il giudice Simon Cowell, il più severo e temuto dai concorrenti, si è alzato ad applaudire!”. Gli avrà fatto girare la testa.