Britain’s Got Talent: il reggino Giorgio Riggio incanta i giudici con la pizza acrobatica | VIDEO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il talento di Giorgio Riggio sbarca anche in Gran Bretagna e conquista tutti attraverso un famoso show televisivo. La ricetta è sempre la stessa: un mix fra l’universale amore per la pizza e le straordinarie acrobazie che il pizzaiolo originario di Reggio Calabria esegue con maestria.

Un talento che ha strappato applausi anche al Britain’s Got Talent, popolarissimo programma tv nel quale Giorgio Riggio ha raggiunto la finale. Il pizzaiolo acrobatico star del Crazy Pizza di Flavio Briatore si è presentato sul palco eseguendo una breve versione di “‘O Surdato ‘nnamurato” che ha lasciato un po’ perplessi i giudici.

Poi il colpo di scena! Entrano le pizze, servite al tavolo dei giudici che, con l’acquolina in bocca, non hanno potuto far altro che stupirsi ulteriormente alla vista della spinning pizza, il numero di pizza acrobatica che Giorgio Riggio e due aiutanti hanno messo in scena fra trick e vorticose acrobazie. Entusiasti i 4 sì della giuria, compreso quello del temuto giudice Simon Cowell, sempre il più difficile da convincere, ma letteralmente stregato!