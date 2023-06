“Diabolik, chi sei?”: un pezzo di Calabria, tra Palmi e l’Isola di Dino, nell’ultimo capitolo della saga

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

C’è un pezzo di Calabria nella trilogia cinematografica che sta per concludersi sul Re del Terrore firmata Manetti Bros. Il cerchio si chiude con ‘Diabolik, chi sei?’, il capitolo finale che vedrà il ritorno del trio composto da Giacomo Gianniotti, Miriam Leone e Valerio Mastandrea. Il film, che vede alcune scene girate in Calabria nelle suggestive location tra Palmi e l’Isola di Dino, arriverà nelle sale il prossimo 26 ottobre distribuito da 01 Distribution. Il soggetto è scritto dai Manetti Bros. e Mario Gomboli. ‘Diabolik – Chi sei?’ è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Manetti bros., Pier Giorgio Bellocchio in associazione con Astorina e con Bleidwin, con il sostegno della Calabria Film Commission, della Regione Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia Film Commission.