A Messina il 1° “Sud Innovation Summit”: a palazzo Zanca la presentazione del progetto

Le grandi aziende di big tech si ritroveranno mercoledì 7 nella Città dello Stretto dove, alla presenza del sindaco Federico Basile, nel corso di una conferenza stampa, alle ore 10, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina sarà presentato il progetto Sud Innovation Summit. All’incontro, prenderanno parte l’assessore agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini Massimo Finocchiaro; l’ideatore del Sud Innovation Summit Roberto Ruggeri e il managing director di Italian Angels for Growth Leonardo Giagnoni. L’evento, patrocinato dal Comune di Messina, nasce dall’idea dell’imprenditore Roberto Ruggeri e realizzato grazie ad un team di professionisti in collaborazione con Italian Angels for Growth, una tra le community protagonista del venture capital italiano e connettore d’eccellenza di business angels, grandi corporate e startup innovative.

Obiettivo del progetto è riunire i più importanti professionisti a livello nazionale e internazionale nell’ambito dell’imprenditorialità, digital e ricerca. Il Sud Innovation Summit si terrà i prossimi 14 e 15 settembre al Palacultura, una due giorni, in cui la città dello Stretto diventerà la capitale del mondo digitale. Sarà infatti, il primo grande evento della Sicilia finalizzato ad accendere i riflettori sulla digitalizzazione e l’open Innovation, riunendo speaker di livello, storie di successo e top manager di grandi aziende per ispirare e coinvolgere l’opinione pubblica sui nuovi trend dell’innovazione e del mondo startup.