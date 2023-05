A Villa San Giovanni si è riunita la segreteria del Pd Calabria

StrettoWeb

Si è riunita oggi la segreteria regionale del Pd dopo la nomina dei componenti avvenuta in occasione dell’ultima Assemblea svoltasi a Villa San Giovanni. L’occasione è stata utile per fare il punto dell’attività svolta fino al momento e per organizzare le iniziative da mettere in cantiere nei prossimi mesi. Già dalla prossima settimana saranno insediati i Dipartimenti che, ognuno per propria competenza, provvederà ad elaborare idee e proposte per costruire il partito e la Calabria del futuro.

Un’attenzione particolare verrà data al tema dell’autonomia differenziata che, per come elaborata dal governo Meloni, rischia di penalizzare anche le Regioni più deboli e la Calabria in particolare. Un progetto che il Pd proverà a contrastare a tutti i livelli e con ogni iniziativa utile.

Il Pd regionale sarà concentrato nel lavoro di preparazione della Conferenza programmatica in vista delle prossime sfide che ci attendono e per avviare la costruzione di un’alternativa di governo per la Calabria indispensabile per avere una speranza di futuro.