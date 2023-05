UniMe, “Programma Erasmus Paesi Extraeuropei”: il Rettore incontra 3 docenti ucraine

StrettoWeb

Il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, ha ricevuto le docenti ucraine Sonya Koshkina, (prof.ssa di giornalismo Università Nazionale di Kyiv), Halyna Usatenko e Oksana Pryjmak (prof.sse dell’Istituto di Filologia dello stesso Ateneo). Durante l’incontro, tra le altre cose, si è discusso della guerra e di quanto la cultura possa essere un’arma potente per combatterla.

Le tre docenti, presenti a Messina grazie al “Programma Erasmus Paesi Extraeuropei”, terranno delle lezioni agli studenti del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne e saranno accolte dal prof. Giuseppe Giordano, Direttore DiCAM.

La prof.ssa Sonya Koshkina (Direttore responsabile del giornale on line Direttore Lb.ua) terrà due lezioni ai ragazzi del Corso di Laurea Magistrale in Metodi e Linguaggi del Giornalismo, nell’ambito dell’attività del CdS in Giornalismo Web del prof. Francesco Pira. I temi che verranno affrontati saranno riguarderanno il lavoro dei media ucraini all’indomani dello scoppio della guerra, le fake news e la disinformazione. Le prof.ssa Halyna Usatenko e Oksana Pryjmak terranno una docenza per il Corso di Antropologia del prof Marcello Mollica.