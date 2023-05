Reggina ai Playoff sul Canotto! Cosenza ai Playout: i verdetti della 38ª Giornata di Serie B

StrettoWeb

Ci siamo! Tutte insieme, tutte di sera, come nelle grandi occasioni. Si chiude il campionato di Serie B con la 38ª Giornata che vede impegnate in campo tutte e 20 le squadre del campionato cadetto. Sfide infuocate per le zone Playoff e Playout con due calabresi impegnate. La Reggina batte 1-0 l’Ascoli nello scontro diretto Playoff grazie al gol di Canotto in pieno recupero e si guadagna il pass per la postseason: gli amaranto affronteranno il Sudtirol in trasferta. Il Cosenza perde 0-1 contro il Cagliari (Lapadula al 24′) e dovrà passare per i Playout.

Ai Playoff si qualificano: Bari e Parma direttamente alle semifinali, al primo turno Cagliari-Venezia e Sudtirol-Reggina. Si giocheranno la permanenza in B passando per i Playout Brescia-Cosenza. Già promosse in Serie A da qualche turno Frosinone e Genoa. Retrocedono in Serie C Spal, Perugia e Benevento.

I risultati della 38ª Giornata di Serie B

Venerdì 19 maggio

Ore 20:30

Cittadella-Como 0-0

Cosenza-Cagliari 0-1

Genoa-Bari 4-3

Modena-Sudtirol 2-1

Palermo-Brescia 2-2

Parma-Venezia 2-1

Perugia-Benevento 3-2

Pisa-Spal 1-2

Reggina-Ascoli 1-0

Ternana-Frosinone 2-3

La classifica finale della Serie B

Frosinone 80 Genoa 73 Bari 65 Parma 60 Cagliari 60 Sudtirol 58 Reggina 50 Venezia 49 Modena 48 Pisa 47 Ascoli 47 Como 47 Ternana 43 Cittadella 43 Brescia 40 Cosenza 40 Perugia 39 Spal 38 Benevento 35

I verdetti

Promosse in Serie A

Frosinone

Genoa

Qualificate ai Playoff:

Bari

Parma

Cagliari

Sudtirol

Reggina

Venezia

Qualificate ai Playout:

Brescia

Cosenza

Retrocesse in Serie C:

Perugia

Spal

Benevento