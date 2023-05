Reggina, è festa Playoff! Inzaghi e Taibi commoventi: tifosi in delirio | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

È il 94′, lo 0-0 contro l’Ascoli non si sblocca. Un punto amaro come non mai, il pari negherebbe l’accesso ai Playoff alla Reggina. Il rimpianto della penalizzazione, le immagini delle occasioni perse, un campionato andato oltre le aspettative ma fermatosi a un passo dal sogno. Sembra questo il finale… prima del tiro di Gigi Canotto.

Un diagonale preciso che spezza la parità, fa esplodere il Granillo e manda la reggina alla postseason. Saranno nuovamente Playoff, contro il Sudtirol in quel di Bolzano, non succedeva dal 2011. Al triplice fischio Taibi corre ad abbracciare Inzaghi. I giocatori in campo festeggiano stremati ma felici, sugli spalti e in città esplode la festa.

Festa Playoff! La Reggina riceve l'abbraccio del Granillo