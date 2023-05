Reggina, playoff centrati dopo un finale pazzesco! Canotto fa esplodere il Granillo: 1-0 contro l’Ascoli

Clamorosa occasione Reggina: Canotto si gira bene e mette in mezzo, Gori attacca il palo e va in porta, ma la palla è alta.

Al Granillo ora succede di tutto, le squadre sono lunghe. L’Ascoli va a un passo dal gol da corner (salvano Contini, che non esce, e poi Majer sulla linea), poi Canotto riparte in contropiede ma viene fermato dal portiere dopo che lo aveva quasi saltato.

Con i risultati “congelati” all’intervallo, la Reggina sarebbe nona, subito dietro il Venezia. Settimo sarebbe il Palermo, che sta vincendo contro il Brescia. Con il 2-0 rosanero, in caso di playoff la Reggina potrebbe farli solo da ottava, ma gli occhi sono puntati tutti su Parma-Venezia, al momento 1-1. Il Pisa perde in casa contro la Spal, ormai retrocessa.

Brutta notizia per mister Inzaghi: in occasione di un allungo, Rivas si fa male e chiede immediatamente il cambio; entra Canotto.

Che occasione per Strelec, è la prima del match. La Reggina riparte rubando palla con Majer, poi Hernani per l’attaccante, che se l’aggiusta a ha un rigore in movimento, ma manda fuori.

Reggina-Ascoli, le formazioni ufficiali

Poche sorprese per mister Inzaghi, che conferma Contini in porta e sceglie Camporese e Rivas per difesa e attacco; vincono loro i ballottaggi della vigilia con Terranova e Canotto. Majer torna nel ruolo di play dopo la squalifica, anche per via del turno di stop a Crisetig. Breda se la gioca col 4-3-1-2: Forte-Gondo la coppia d’attacco, non c’è Dionisi.

Reggina (3-5-2): Contini; Loiacono, Camporese, Gagliolo; Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara; Rivas, Strelec. In panchina: Aglietti, Colombi, Bouah, Liotti, Terranova, Lombardi, Canotto, Galabinov, Gori, Ricci. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Adjapong, Botteghin, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel, Caligara; Mendes; Forte, Gondo. In panchina: Bolletta, Guarna, Quaranta, Lungoyi, Dionisi, Donati, Eramo, Proia, Giovane, Tavcar, Falasco, Bellusci. Allenatore: Roberto Breda.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna. Assistenti: Alessandro Lo Cicero di Brescia e Mauro Galetto di Rovigo. IV ufficiale: Michele Giordano di Novara. VAR: Marco Guida di Torre Annunziata. A-VAR: Matteo Gariglio di Pinerolo.