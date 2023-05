Reggina, il sogno playoff è realtà. Tabellone, date e regolamento: venerdì a Bolzano c’è in palio la semifinale col Bari

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La Reggina torna ai playoff di serie B dopo 12 anni dall’ultima volta, quando il sogno del ritorno in serie A si infranse al 90° del ritorno di Novara con l’eurogol di Rigoni che stoppò i sogni di gloria della squadra di Atzori con un certo Francesco Acerbi. Il difensore che adesso si giocherà una finale di Champions League con l’Inter di Simone Inzaghi, mentre suo fratello Pippo ha riportato la Reggina agli spareggi promozione per la serie A con una stagione da sogno.

Al primo anno di un progetto triennale, con una preparazione iniziata in ritardo, una squadra costruita in extremis con molti limiti e poi anche con l’handicap della penalizzazione, la Reggina si è classificata al 7° posto superando tanti club molto più attrezzati e titolati. Una vittoria che ha mandato in visibilio i 15 mila del Granillo, che ci hanno creduto fino alla fine nonostante lo scetticismo imperante di chi li irrideva e i soliti distruttori/contestatori che da mesi massacravano il mister addirittura augurandosi un suo esonero.

Adesso invece una città intera sogna la Serie A! Vediamo qual è il programma degli spareggi.

Primo turno (gara secca in casa della squadra meglio piazzata; in caso di pareggio si fanno i tempi supplementari; in caso di pareggio ai tempi supplementari si qualifica la squadra che gioca in casa perché meglio piazzata in campionato senza calci di rigore):

Venerdì 26 maggio Sudtirol-Reggina

Sabato 27 maggio Cagliari-Venezia

Semifinali di andata:

Lunedì 29 maggio vincente di Sudtirol-Reggina contro Bari

contro Martedì 30 maggio vincente di Cagliari-Venezia contro Parma

Semifinali di ritorno:

Venerdì 2 giugnoBari contro vincente di Sudtirol-Reggina

Sabato 3 giugno Parma contro vincente di Cagliari-Venezia

Finale:

Giovedì 8 giugno 2023 (andata)

(andata) Domenica 11 giugno 2023 (ritorno)

Nel caso di semifinali e finale, non si disputano in alcun caso i tempi supplementari e i rigori. Se il risultato è di parità dopo entrambi i match (andata e ritorno), vince la squadra meglio piazzata in classifica. I gol fuori casa non valgono doppio. Esattamente con questo regolamento la Reggina venne beffata a Novara dodici anni fa: al Granillo finì 0-0, a Novara 2-2, passarono in finale i piemontesi per il miglior piazzamento in classifica. Questi sono i piazzamenti di quest’anno:

3° Bari

4° Parma

5° Cagliari

6° Sudtirol

7ª Reggina

8° Venezia

La Reggina, quindi, venerdì prossimo (26 maggio) andrà a Bolzano e ha un solo risultato per andare in semifinale: vincere la partita nell’arco del 120 minuti (in caso di parità al 90° sono previsti i supplementari). In caso di vittoria, la semifinale sarà Reggina-Bari (andata al Granillo il 29 maggio, ritorno al San Nicola il 2 giugno). Anche in questo caso, la Reggina avrà l’obbligo di prevalere per qualificarsi in finale. In caso di due pareggi o di una vittoria e una sconfitta con lo stesso scarto di gol, si qualificherà il Bari.

La Reggina ha un’unica opzione per poter affrontare una squadra piazzata peggio: arrivare in finale e sperare di affrontare il Venezia. In quel caso potrebbe andare in serie A con due pareggi, o con una vittoria e una sconfitta con lo stesso numero di reti.