Giuseppe Scopelliti, al Festival del Sud presentato il libro “Io sono libero”

La 6ª edizione del Festival del Sud si è chiuso con la conferenza dell’ex Presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, che ha presentato il suo libro “Io sono libero”. L’evento si è svolto presso il Valentianum sala Scrigno di Vetro con i saluti del sindaco Maria Limardo. Ha moderato Giuseppe Malara. Prima leader nazionale del Fronte della Gioventù, poi sindaco di Reggio Calabria, infine Governatore della Regione, Scopelliti si racconta in un libro-intervista curato dal giornalista Franco Attanasio.

L’ex Governatore della Calabria ha deciso di aprire lo scrigno dei suoi ricordi con la condanna per falso in bilancio, la lunga detenzione, la solidarietà e l’umanità dei detenuti vissute in carcere, la dedizione degli agenti di polizia penitenziaria e anche la spinta verso il riscatto del lavoro ritrovato.