Serie A, la Lazio vince e il Napoli aspetta ancora: ok Inter e Juve, frena il Milan | CLASSIFICA

Il Napoli lo scudetto dovrà vincerlo sul campo. La Lazio non stecca nella gara del mercoledì della 33ª Giornata di Serie A e rimanda ancora, almeno per un giorno la festa partenopea. Serviva una vittoria ai biancocelesti per rimandare la matematica, è arrivata con un netto 2-0 sul Sassuolo. Ancora 24 ore di attesa per il Napoli che, nella trasferta di Udine della serata di domani dovrà raccogliere almeno un punto per tornare Campione d’Italia dopo 33 anni dall’ultima volta.

Caldissima la corsa in zona Champions League. La Juventus batte 2-1 il Lecce, l’Inter travolge 6-0 il Verona e si rilancia al quarto al quarto posto a +2 sul terzetto formato da Atalanta (vincitrice 3-2 sullo Spezia), Milan (fermato 1-1 dalla Cremonese) e Roma (rimontata 1-1 dal Monza).

Risultati 33ª Giornata Serie A

Mercoledì 3 maggio

Ore 18:00

Atalanta-Spezia 3-2 (18’ Gyasi, 32’ De Roon, 48’ Zappacosta, 54’ Muriel, 64’ Bourabia, )

Juventus-Lecce 2-1 (15’ Paredes, 37’ rig. Ceesay, 40’ Vlahovic)

Salernitana-Fiorentina 3-3 (10’, 59’ 81’ rig. Dia, 36’ N. Gonzalez, 71’ Ikonè, 84’ Biraghi)

Sampdoria-Torino 0-2 (31’ Buongiorno, 90’+4 Pellegri)

Ore 21:00

Lazio-Sassuolo 2-0 (14’ F. Anderson, 90’+2 Basic)

Milan-Cremonese 1-1 (77’ Okereke, 90+3 Messias)

Monza-Roma 1-1 (24’ El Shaarawy, 39’ Caldirola)

Verona-Inter 0-6 (31’ aut. Gaich, 36’ Calhanoglu, 37’, 61 Dzeko, 55’, 90’+2 Lautaro Martinez)

Giovedì 4 maggio

Ore 20:45

Empoli-Bologna

Udinese-Napoli

Classifica Serie A

Napoli 79 Lazio 64 Juventus 63 Inter 60 Atalanta 58 Milan 58 Roma 58 Fiorentina 46 Bologna 45 Monza 45 Torino 45 Sassuolo 43 Udinese 42 Salernitana 35 Empoli 32 Lecce 31 Spezia 27 Verona 27 Cremonese 21 Sampdoria 17