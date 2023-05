Reggio: ruspe in azione al Lido Comunale, abbattute alcune cabine e l’anfiteatro

StrettoWeb

Sono partite in marzo i lavori di demolizione di una parte del Lido Comunale di Reggio Calabria ormai abbandonato e in totale degrado da svariati anni. I lavori hanno portato alla demolizione di cabine e di altre parti ormai decadenti della struttura come l’anfiteatro e porterà alla sistemazione del verde ed alla realizzazione delle piste pedonali e ciclabili oltre alla sistemazione dell’illuminazione ormai fatiscente.

Il tutto è possibile grazie al finanziamento del React Eu che prevede lavori per poco più di un milione di euro.

