Reggio Calabria: al via le demolizioni del Lido Comunale

Partiranno domani finalmente i lavori di demolizione di una parte del Lido Comunale di Reggio Calabria ormai abbandonato e in totale degrado da anni.

I lavori partiranno dalle cabine lato nord e si procederà non solo con la demolizione di cabine e di altre parti ormai decadenti del lido ma anche con la sistemazione del verde e questo sarà possibile grazie al finanziamento del React Eu che prevede lavori per poco più di un milione di euro.

La notizia è stata diffusa questa mattina dalla Gazzetta del Sud. Saranno realizzate delle piste pedonali e ciclabili e verrà risistemata anche l’illuminazione ormai fatiscente da tempo e obsoleta con la realizzazione di postazioni per la ricarica di bici elettriche.

Finalmente quindi dopo tanti anni una struttura cosi storica come il Lido Comunale, cambia volto rifacendosi un look più green e sicuramente più moderno. Ci auguriamo sia la volta buona dopo tanti altri annunci che però non avevano mai avuto un seguito. Proprio nei giorni scorsi infatti il degrado del Lido Comunale aveva fatto particolarmente scalpore per le foto dei degradati accampamenti di senzatetto, a pochi metri dal Lungomare e in bella vista per viaggiatori cittadini e turisti.