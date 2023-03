Reggio Calabria, orrore al Lido Comunale: “situazione assurda, e nessuno fa nulla”

StrettoWeb

Condizione di degrado ed incuria sempre più preoccupante al Lido Comunale di Reggio Calabria. La foto a corredo dell’articolo, è emblematica della gravità della situazione dello stabilimento balneare situato nella Rada dei Giunchi, dove le porte delle cabine sono divelte, molti locali sono stati occupati abusivamente e atti vandalici l’hanno reso praticamente inagibile.

Estremamente indignato della situazione Giuseppe Sergi, già assessore comunale, noto esponente politico di Centro/Destra, il quale sul proprio profilo facebook, scrive: “ma come è possibile che nessuno intervenga. Ma come può succedere che nel più bel chilometro d’Italia siano permesse queste cose. E’ veramente assurdo. Eppure c’è chi si lamenta per il rifacimento di una piazza. Riusciamo a lamentarci ed a manifestare per le poche cose che si fanno ma, non diciamo nulla pe le tante anzi, tantissime cose che si dovrebbero fare ed invece non si fanno. Siamo un tantino strani”.