Reggio Calabria, i commercianti del Lungomare nel cantiere fantasma: “valutiamo di andare via da questa città”

“Nessuno ci ha detto niente di questi lavori, nessuno ci ha informato, adesso siamo chiusi da otto giorni e neanche i lavori sono iniziati. Sappiamo, dal cartello che leggiamo all’inizio della strada, che sarà così per tutta l’estate. La situazione è critica, chi ci ripaga dei mancati incassi? Solo da me rischiamo di perdere tre posti di lavoro, e onestamente stiamo valutando di andare via da questa città. La realtà reggina è abbastanza particolare“. Con queste parole amare, Salvatore Melissari – amministratore dello storico punto vendita di ceramiche artistiche situato sul Lungomare cittadino da decenni – rilascia a StrettoWeb il proprio punto di vista sul cantiere aperto dal Comune otto giorni fa, con gravi disagi per residenti, commercianti e cittadini, senza che però siano mai iniziati i lavori.

Chiediamo al Sindaco Brunetti – dopo aver raccolto numerose testimonianze tra i commercianti e i residenti della zona – perchè il Comune ha chiuso una strada così importante senza poi iniziare i lavori per ben otto (!) giorni. Cos’è successo? I lavori si faranno o meno? Inizieranno o meno? E’ possibile trovare una soluzione e far partire i lavori, o in caso contrario quantomeno riaprire la strada finchè i lavori non possono iniziare, anzichè lasciare un tratto così strategico per la viabilità del centro storico completamente bloccato inutilmente? Perchè da Palazzo San Giorgio nessuno dice nulla, si fa vedere sul posto, incontra residenti e commercianti per chiarire una vicenda surreale, in una città sempre più abbandonata ad un delirante non-senso totale?

