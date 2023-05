Reggio Calabria, il mistero del cantiere del Lungomare: strada chiusa da 6 giorni ma i lavori non sono neanche iniziati | FOTO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

I tanto attesi lavori di bitumazione sul Corso Matteotti a Reggio Calabria sarebbero dovuti iniziare giovedì 4 maggio così come ampliamente comunicato ed invece siamo già a giorno 9 maggio e ancora non si vede traccia di nessun operaio.

L’importante e centrale arteria stradale è stata transennata e chiusa alla circolazione stradale e la viabilità è stata dirottata sul Lungomare Falcomatà dov’è stato istituito il doppio senso di circolazione con divieto di sosta h 24 ambo i lati.

Il centro storico sta quindi subendo parecchi disagi alla circolazione soprattutto negli orari di punta e il traffico si congestiona a tal punto da rendere impraticabile tutta la zona centrale ma poco importa evidentemente a chi di competenza. I lavori non sono ancora iniziati e il cantiere è li fermo senza nessun operaio che intervenga nel tratto di strada.

La strada, come si legge nei cartelli affissi nel cantiere, dovrebbe rimanere chiusa per lavori fino al 24 maggio quindi i tempi di bitumazione dovevano durare 20 giorni ma ancora non si sa quando partiranno effettivamente questi 20 giorni.

Tutto questo disagio che la città sta vivendo è legato al momento solo ad un brevissimo e misero tratto del lungomare perchè i lavori sarebbero dovuti iniziare dal lato nord del Corso Matteotti e successivamente procedere, chiudendo il cantiere, lungo tutta la via marina.

I cittadini indignati per questi disagi che al momento stanno risultando inutili, si chiedono se quello del Corso Matteotti è l’ennesimo cantiere “aperto” e lasciato li abbandonato senza che nessuno intervenga per realizzare i dovuti lavori. Ma intanto con pesanti ripercussioni sulla città.