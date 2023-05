Reggina, udienza in Appello terminata: la richiesta della Procura Federale

StrettoWeb

Si è appena conclusa l’udienza alla Corte Federale d’Appello sul caso Reggina. Come è noto, sono stati accorpati entrambi i deferimenti (quello che ha portato al -3 e al -4) e per questo si è discusso del -7 totale. Secondo quanto appreso, la Procura Federale ha chiesto la conferma dei 7 punti di penalizzazione, accusando il club amaranto per ciò che concerne la gestione dei tempi di presentazione del piano di ristrutturazione del debito al Tribunale.

La procedura è la solita: si attende adesso che venga ratificata o eventualmente modificata la richiesta della Procura attraverso la sentenza definitiva, attesa entro la serata odierna.