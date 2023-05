Reggina, ecco la sentenza: c’è lo “sconto” sulla penalizzazione! Come cambia la classifica

StrettoWeb

E’ ufficiale la sentenza della Corte d’Appello Federale in merito al caso Reggina. Dopo la richiesta della Procura emersa fuori nel pomeriggio, al termine dell’udienza cominciata alle ore 15.30, c’è la decisione in secondo grado, con la Federazione che restituisce 2 su 7 punti totali. Confermati i “segnali” positivi anticipati in questi giorni sulle nostre pagine.

Così la Reggina sale a 47, all’ottavo posto, scavalcando il Pisa, e rientra all’interno della griglia playoff. Smentiti, per l’ennesima volta, coloro che si definivano certi della non restituzione di alcun punto e smentiti anche gli esiti nefasti che la stessa Figc aveva provato a ipotizzare attraverso le pressioni alla stampa nazionale di ieri e raccontate su StrettoWeb.

La nota della Figc

“La Corte Federale d’Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello – si legge nella nota ufficiale – ha respinto il reclamo presentato dalla Reggina e dal suo rappresentante legale Paolo Castaldi il 24 aprile in merito alla penalizzazione di tre punti da scontare nel campionato di Serie B, accogliendo parzialmente quello presentato dagli stessi soggetti l’8 maggio contro l’ulteriore penalizzazione di quattro punti. Complessivamente, quindi, i punti di penalizzazione a carico del club amaranto da scontare nella corrente stagione sportiva passano da sette a cinque”.

Alla luce di questa decisione, così cambia la classifica di Serie B. La Reggina si rilancia ancor di più in ottica playoff, andando sabato a Bari con uno spirito senza dubbio positivo. Da capire la posizione del club adesso, che ha sempre affermato di voler andare a fondo, seguendo l’ulteriore ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ente su cui la società ha sempre confidato.

Classifica Serie B

Frosinone 74 Genoa 70 (-1) Bari 62 Sudtirol 57 Cagliari 54 Parma 54 Palermo 48 Reggina 47 (-5) Pisa 46 Venezia 46 Ascoli 46 Modena 45 Como 43 Ternana 43 Cittadella 41 Cosenza 39 Brescia 38 Perugia 36 Spal 35 Benevento 32