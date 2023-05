Clamorose pressioni alle testate nazionali contro la Reggina: Figc dilaniata, ma resta l’ottimismo per l’Appello

StrettoWeb

Manca sempre meno all’udienza di domani pomeriggio (ore 15.30) in cui la Corte d’Appello Federale discuterà dei due deferimenti riguardanti il -7 inflitto alla Reggina in classifica per via delle note vicende. Già ieri, su StrettoWeb, scrivevamo di segnali positivi e di possibili buone notizie dalla sentenza che presumibilmente verrà fuori tra la stessa serata di domani e la mattina di venerdì.

Segnali positivi che, evidentemente, dilaniano la Figc, che si trova alle strette e, per questo, ricorre a “giochini” poco carini con l’obiettivo di “spaventare” la tifoseria amaranto. Non vi preoccupate, infatti, qualora doveste trovare, domani mattina, titoloni allarmistici in alcuni quotidiani nazionali. Ambienti interni alla Federazione, infatti, stanno contattando alcune grandi testate per alimentare esiti funesti circa la sentenza di domani. Esiti funesti che, in realtà, erano già stati prospettati proprio sui grandi media per i precedenti deferimenti, per poi essere completamente smentiti.

Per domani, infatti, la fiducia cresce e i segnali positivi aumentano, al netto di chi prova a fare pressioni – gravi e poco edificanti – affinché venga descritta una situazione del tutto diversa. Evidentemente dentro la Federazione c’è chi non si rassegna al fatto che la Reggina possa aver operato nel pieno rispetto di tutte le normative e tenta di speculare su questa vicenda per evidenti interessi legati alla graduatoria del campionato. A chi può giovare una Reggina che resti con il fardello di questi 7 punti di penalità?