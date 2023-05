Reggina, Inzaghi: “il Dio del calcio ha capito le nostre sofferenze da gennaio, risultato storico”

StrettoWeb

“Il Dio del calcio ha capito tutte le nostre sofferenze da gennaio in avanti. Conquistare i playoff nonostante la penalizzazione è qualcosa di storico, per la città e i giocatori. Non abbiamo mai mollato, vincere così è la ciliegina sulla torta. Abbiamo fatto qualcosa di storico, una gioia incredibile”. Così a fine gara, a Sky, il tecnico amaranto Pippo Inzaghi.

Così ha parlato l’allenatore, come riporta tuttomercatoweb, dopo Reggina-Ascoli: “questa qualificazione mi rimanda un po’ al Benevento. Abbiamo fatto un grande girone d’andata, nel ritorno sappiamo tutti quel che è successo ma la squadra non ha mai mollato, si è unita ancora di più anche se è arrivata qualche sconfitta di troppo. È una grande soddisfazione, ma in questa serata il mio primo pensiero è rivolto alla popolazione dell’Emilia Romagna. Mi piange il cuore, perché sono posti dove sono cresciuto e se qualcuno nel suo piccolo può aiutare sarebbe importante farlo”.

“Stasera – aggiunge – è come vincere un campionato, ci è successo di tutto ma la squadra non ha mai mollato. Dopo la penalizzazione erano in pochi a crederci”.