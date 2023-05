StrettoWeb

“Quando Brunelleschi cominciò la cupola c’erano perplessità, dubbi, critiche, perché all’epoca era la più grande al mondo. E ancora oggi è la più grande cupola in muratura, ha resistito alle guerra, alle alluvioni, ed è un esempio di architettura unica al mondo“. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, in una conferenza stampa dopo l’approvazione in Senato del decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina.