Plusvalenze, stangata sulla Juventus: dura penalizzazione, la nuova classifica

La tanto attesa sentenza sul caso Plusvalenze che ha coinvolto la Juventus in prima persona è finalmente arrivata. L’udienza è iniziata alle 10:07 del mattino, dibattimento concluso poco prima delle 13:00 con i giudici della Corte riunitisi in camera di consiglio per definire la sentenza. L’accusa, presieduta dal capo della Procura federale, Giuseppe Chinè, aveva chiesto 11 punti di penalizzazione.

Juventus penalizzata di 10 punti

In serata notificata la sentenza della Corte federale: 10 i punti di penalizzazione, uno in meno rispetto alle richieste dell’accusa. La Juventus risulta ora al 7° posto in classifica con 59 punti, ma con ancora possibilità di arrivare in Europa. Buone notizie invece per i 7 dirigenti del club: Nedved, Garimberti, Grazioli Venier, Hughes, Marilungo, Roncaglio e Velano sono stati prosciolti.

La nuova classifica di Serie A

Napoli 86 (C) Lazio 68 Inter 66 Milan 64 Atalanta 61 Roma 60 Juventus 59 Monza 52 Bologna 50 Torino 50 Fiorentina 50 Udinese 46 Sassuolo 44 Empoli 39 Salernitana 38 Lecce 33 Spezia 31 Verona 30 Cremonese 24 (R) Sampdoria 18 (R)