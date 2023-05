Piazza della Pace, alberi abbattuti. E la ditta risponde alle guardie: “hanno detto il falso”

StrettoWeb

Sono stati abbattuti gli alberi presenti all’interno di Piazza della Pace per i lavori relativi alla riqualificazione della Piscina Comunale di Reggio Calabria. Le operazioni erano cominciate questa mattina, come documentato dalle nostre foto. Mattinata che, tra l’altro, è stata abbastanza movimentata. Motivo? La presenza di due guardie zoofile di Anpana Gepa che hanno provato a bloccare i lavori, sostenendo che non era possibile abbattere gli alberi per via di un regolamento comunale.

Alle parole delle due donne ha però risposto il proprietario della ditta, Carmelo Stelitano, precisando che “il regolamento dice che non si possono abbattere gli alberi da marzo a settembre solo in presenza di nidi. Noi però, prima degli abbattimenti, abbiamo constatato che di nido ce n’era solo uno, ma vecchio, senza uova o uccellini, e dopo aver fotografato tutto abbiamo iniziato con l’abbattimento”.

“Le due guardie – continua il titolare de ‘Il Giardiniere’ – a voi hanno detto il falso, dicendo che gli alberi erano pieni di nidi, ma non so come abbiano potuto verificare. Le abbiamo fatte entrare, questa mattina, mostrandogli la situazione. Noi facciamo il nostro lavoro e lo facciamo correttamente, con professionalità”, ribadisce l’uomo, difendendo la propria posizione.

Tra l’altro questa mattina, oltre a Polizia e Questura, chiamate dalle due donne, si è presentato anche il Sindaco facente funzioni, il quale ha spiegato alle due donne – come da loro stesse annunciato – che il Comune aveva tutte le autorizzazioni per procedere all’abbattimento.

