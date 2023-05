Piazza della Pace, comincia l’abbattimento degli alberi. Le guardie insorgono: “non si può, è abuso di potere”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Questa mattina a Reggio Calabria hanno avuto inizio i lavori di potatura e abbattimento degli alberi a Piazza della Pace, relativi alla riqualificazione dell’intera area e della Piscina Comunale, che si trova dietro la Curva Sud dello stadio Granillo. Un’operazione simile a quella già avvenuta intorno a Piazza De Nava, per cui nessuno ha mosso un dito rispetto all’ambientalismo finto e a convenienza presente in città.

Per gli alberi di Piazza della Pace, invece, qualcuno si è mosso e si tratta delle guardie zoofile Antonella Labate e Concetta Papaianni, componenti di Anpana Gepa Reggio Calabria. “Siamo qui per opporci a questo scempio – rivelano ai microfoni di StrettoWeb – Ci sono dei nidi e stanno tagliando. Nonostante da giorni ci stiamo mobilitando per bloccare, loro continuano a fare quello che vogliono, non è giusto. Da regolamento comunale non si potrebbero abbattere gli alberi da marzo a settembre, non si può potare”.

“E’ un abuso di potere, un omicidio in corso“, continuano. “Abbiamo chiamato chi di competenza, ma solo la Questura si è mobilitata, per capire se sono in regola coi permessi. Siamo stanchi. Questa mattina è venuto il Sindaco facente funzioni, abbiamo chiesto spiegazioni e ci ha detto che hanno le autorizzazioni e sono in regola, nonostante gli avessimo fatto notare il regolamento. Da quanto abbiamo capito, non verranno solo abbattuti gli alberi della piazza, ma anche quelli di tutta l’area circostante”, aggiungono.

Foto

















/