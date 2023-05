Paura in Ucraina, massiccio attacco missilistico su Kiev nella notte

StrettoWeb

Sono almeno dieci le forti esplosioni udite a Kiev durante la notte. Lo riportano i media locali, aggiungendo che deflagrazioni sono avvenute anche in altre parti della regione della capitale ucraina e in quella di Cherkasy. Il capo dell’ufficio presidenziale Andrii Yermak ha affermato che la difesa aerea è al lavoro. L’allarme antiaereo è attivo in tutti gli oblast dell’Ucraina, a causa della minaccia di attacchi missilistici russi.

Il sindaco di Kiev, Vitalii Klitschko, ha riferito che i detriti di un missile sono caduti sulla zona dello zoo nel distretto Shevchenkivskyi. E anche su quello di Solomianskyi. Qui un edificio è stato danneggiato e diverse auto hanno preso fuoco con un bilancio di tre persone rimaste ferite. Il capo dell’amministrazione militare della capitale Ucraina, Serhii Popko, ha affermato che detriti di missili sono caduti anche nei distretti di Obolonskyi e Darnytskyi senza causare vittime o danni particolari.