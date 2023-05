Maltempo, temporali autorigeneranti sui Peloritani: situazione critica in provincia di Messina | LIVE

StrettoWeb

Temporali autorigeneranti alimentati dalle correnti cicloniche pre-frontali provenienti dal mar Jonio, stanno colpendo i monti Peloritani dalle prime ore del mattino. Violenti nubifragi stanno interessando le zone interne della provincia di Messina: spiccano i 297mm di pioggia caduti a Roccafiorita, i 154mm di Antillo, i 61mm di San Pier Niceto e ancora 46mm a Fiumedinisi e 28mm a Torregrotta.

Queste precipitazioni stanno provocando gravi criticità nelle zone interne della provincia, sui monti Peloritani, soprattutto nel versante jonico a monte di Taormina, Forza d’Agrò e Santa Teresa di Riva, dove i torrenti sono in piena e continuano ad ingrossarsi considerevolmente.

Non sorprenda che a Messina non piove affatto: in città il cielo è coperto senza pioggia, ma a Messina non pioveva in modo significativo neanche nella drammatica notte del 1° ottobre 2009 quando l’alluvione uccideva decine di persone nelle vicine Giampilieri e Scaletta. Massima attenzione nelle prossime ore, quando il maltempo si estenderà al resto della provincia messinese e alla vicina Calabria: fino a domani sera piogge e temporali molto intensi colpiranno tutto il territorio calabrese e messinese con particolare veemenza.

