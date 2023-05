Maltempo, lo scirocco flagella Calabria e Sicilia: raffiche da uragano nel messinese tirrenico | DATI

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Ancora maltempo tra Calabria e Sicilia in queste ore. Un ciclone Afro-Mediterraneo in risalita dal Canale di Sicilia sta scatenando venti impetuosi, che nel messinese tirrenico hanno raggiunto gli stessi valori di raffica degli uragani di 1ª categoria sulla scala Saffir-Simpson: si tratta di 126km/h a Barcellona Pozzo di Gotto, 101km/h a Falcone, 99km/h a Pace del Mela, 92km/h a Cefalù, 87km/h a Termini Imerese, 72km/h ad Acquedolci. Temperature in forte aumento fino a +29°C a Palermo e +26/+27°C su tutto il litorale messinese tirrenico da Milazzo a Capo d’Orlando, per effetto del favonio appenninico.

Per monitorare al meglio la situazione meteo, consigliamo le pagine con tutte le informazioni utili e sempre aggiornate per seguire al meglio il nowcasting meteorologico minuto per minuto: