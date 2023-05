StrettoWeb

La strada statale 113 ‘Settentrionale Sicula’ è provvisoriamente chiusa al traffico ad Acquedolci, nel Messinese, per la presenza, al km 113,700, di un albero in carreggiata a causa del forte vento. Lo rende noto l’Anas, spiegando che sul posto è presente proprio personale per la gestione della viabilità e una squadra dei vigili del fuoco per la rimozione dell’ostacolo.