Maltempo, allerta meteo arancione in provincia di Messina

Sarà un fine settimana all’insegna del maltempo in tutta la Sicilia ed in particolar modo in provincia di Messina. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico valido dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani, sabato 20 maggio. “Da oggi, per 24-30 ore, previsti b con raffiche di burrasca forte, dai quadranti sudorientali. Mareggiate lungo le coste esposte. Dal 20 maggio, per 24-36 ore, previste piogge da sparse a diffuse, con rovesci o temporali e cumulate localmente abbondanti. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”, si legge nel bollettino.