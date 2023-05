Maltempo: domani scuole chiuse anche in Sicilia | DETTAGLI

StrettoWeb

Il maltempo non abbandona l’Italia, anzi sarà un fine settimana all’insegna dei temporali. Le piogge interesseranno anche l’estremo Sud e quindi Calabria e Sicilia. Domani il maltempo si intensificherà su tutta l’Isola e, nel corso della giornata, in risalita anche sulla Calabria jonica con forti temporali che determineranno violenti nubifragi sul territorio, in modo particolare il versante orientale (ma non solo), delle due Regioni.

In base all’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile siciliana, molte scuole rimarranno chiuse. In questa pagina verranno pubblicati i provvedimenti ufficiali e aggiornati in tempo reale, dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani.

Catania

Acireale

Tutti i comuni in provincia di Ragusa