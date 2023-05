StrettoWeb

A causa della nuova violenta ondata di maltempo che sta per colpire l’Italia per la risalita dell’ennesimo ciclone Afro-Mediterraneo di questo mese di Maggio incredibile per il maltempo, alcuni sindaci stanno decidendo di chiudere le scuole in Calabria per la giornata di domani, sabato 20 maggio.

In questa pagina verranno pubblicati i provvedimenti ufficiali e aggiornati in tempo reale, dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani.

Catanzaro