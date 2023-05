StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il Centro Funzionale Multirischi della Regione Calabria ha diramato un’allerta a causa delle condizioni meteo in peggioramento nelle prossime ore in tutta la Regione. Sono infatti attese piogge diffuse e venti forti per domani sabato 20 maggio. Prevista allerta arancione sulla Calabria Ionica e Tirrenica centro meridionale (Cala 3, 4, 5, 6, 7 e 9). Allerta gialla sulla Calabria tirrenica settentrionale (Cala 1 e 2).