Allerta Meteo, nuova violenta ondata di maltempo nel weekend in Calabria e Sicilia

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Una nuova violenta ondata di maltempo sta per colpire l’Italia per la risalita dell’ennesimo ciclone Afro-Mediterraneo di questo mese di Maggio incredibile per il maltempo senza sosta nel nostro Paese. Dopo la drammatica alluvione in Romagna (sono 15 i morti accertati al momento), stavolta le piogge più intense si concentreranno nel Piemonte dove sono attese precipitazioni torrenziali nel weekend.

Il maltempo, però, interesserà anche l’estremo Sud e quindi Calabria e Sicilia. Già nel pomeriggio-sera di venerdì 19 avremo i primi forti temporali in Sicilia, in una giornata tremenda per il forte vento di scirocco che spazzerà tutta l’isola con raffiche da uragano, fino a 100km/h. Forte vento anche in Calabria.

Sabato il maltempo si intensificherà su tutta la Sicilia e, nel corso della giornata, in risalita anche sulla Calabria jonica con forti temporali che determineranno violenti nubifragi sul territorio, in modo particolare il versante orientale (ma non solo), delle due Regioni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: