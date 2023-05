Giuseppe Scopelliti, a Soverato la presentazione del libro “Io sono libero”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

L’ex Sindaco di Reggio e Governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti presenterà il suo libro “Io sono libero” a Soverato, domani 11 maggio alle ore 11:00, presso l’Auditorium dell’Istituto Alberghiero di Soverato. Interverranno Daniele Vacca, Sindaco di Soverato, Renato Daniele, dirigente scolastico, Francesco Gualtieri, Presidente ASD Andiamo. Modera Pietro Melia, giornalista Rai.

Il libro, pubblicato da Pellegrini editore, racconta la vicenda politica e giudiziaria di Giuseppe Scopelliti, ex enfant prodige della Destra, prima leader del Fronte della Gioventù, sindaco di Reggio Calabria, infine Governatore della Calabria. La condanna per falso in bilancio, la lunga detenzione, la solidarietà e l’umanità dei detenuti vissute in carcere, la dedizione degli agenti di polizia penitenziaria e anche la spinta verso il riscatto del lavoro ritrovato, sono al centro del volume-intervista a cura di Franco Attanasio.