Reggina, nessuna sorpresa: il Frosinone vince 3-1 e festeggia la promozione in Serie A!

Nessuna sorpresa, purtroppo: la Reggina guarda il Frosinone festeggiare la matematica promozione in Serie A. In un Benito Stirpe sold out ed elettrizzante, la squadra amaranto perde per 3-1 ed è costretta ad assistere alla gioia del popolo ciociaro, il quale festeggia il suo terzo salto in pochi anni nell’Olimpo del calcio. Promozione, va detto, ampiamente meritata: complimenti a loro.

La partita. La Reggina inizia in maniera ordinata ma, come spesso accaduto quest’anno, al primo tiro in porta subìto passa in svantaggio. E così Borrelli stacca più in alto di tutti (maglie un po’ larghe della difesa) e fa 1-0. L’episodio decisivo, però, è a ridosso dell’intervallo. Protagonista, in negativo, Thiago Cionek, che rifila una inspiegabile manata a gioco fermo a Caso: rosso e rigore, dopo il Var. E Insigne non sbaglia dal dischetto. 2-0 all’intervallo.

Ripresa in salita per la Reggina, che però parte bene e accorcia le distanze con Hernani, entrato in campo benissimo. Ma le possibilità di pari durano poco. Strelec, sin lì ampiamente insufficiente, decide di involarsi da solo palla al piede, ma perde palla e lascia spazio al contropiede ciociaro, che fa 3-1 con Caso; responsabilità, in questo caso, anche di Colombi, che non chiude le gambe e si fa passare il pallone sotto. L’ultima mezz’ora è accademia del Frosinone, che aspetta solo il fischio finale per festeggiare.

La Reggina resta così a 46 punti in classifica, sempre ottava, ma giorno 4 è attesa l’udienza per il secondo deferimento, che potrebbe ridimensionare ulteriormente la graduatoria, in attesa dell’omologa del Tribunale, dei successivi gradi di giudizio e delle ultime tre gare del campionato, che comunque devono portare la Reggina a conquistare più punti possibili. Di seguito la tabellino e poi classifica.

Frosinone-Reggina 3-1, il tabellino

Marcatori: 31′ Borrelli (F), 42′ rig. Insigne (F), 51′ Hernani (R), 57′ Caso (F).

Frosinone (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali (46′ Frabotta); Gelli, Mazzitelli (81′ Rohden), Boloca; Insigne (73′ Baez), Borrelli (84′ Moro), Caso (73′ Garritano). In panchina: Loria, Bocic, Kalaj, Bidaoui, Selvini, Monterisi, Oliveri. Allenatore: Fabio Grosso.

Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese (46′ Terranova), Loiacono; Bouah, Majer (46′ Hernani), Crisetig, Fabbian, Di Chiara (91′ Liotti); Canotto (71′ Rivas), Strelec (71′ Ménez). In panchina: Aglietti, Contini, Lombardi, Galabinov, Gori, Ricci. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna. Assistenti: Emanuele Prenna di Molfetta e Alessio Saccenti di Modena. IV ufficiale: Eugenio Scarpa di Collegno. VAR: Michael Fabbri di Ravenna. A-VAR: Oreste Muto di Torre Annunziata.

Note – Ammoniti: Majer (R), Cotali (F), Espulsi: al 41′ Cionek (R), all. Inzaghi (R). Calci d’angolo: 2-5. Recupero: 2′ pt; 4′ st.

Classifica Serie B

Frosinone 71 Genoa 67 (-1) Bari 61 Sudtirol 54 Parma 52 Cagliari 51 Pisa 46 Reggina 46 (-3) Ascoli 46 Palermo 45 Venezia 45 Modena 44 Como 43 Ternana 43 Cittadella 38 Brescia 38 Cosenza 38 Perugia 36 Spal 35 Benevento 32

AGGIORNAMENTI 90'+ - FINISCE QUI: FROSINONE-REGGINA 3-1, CIOCIARI IN SERIE A!

90' - Quattro minuti di recupero Quattro minuti di recupero assegnati. Entra Liotti al posto di Di Chiara.

88' - Menez sbaglia a pochi passi dalla porta Terranova cambia campo, Rivas fa sponda di testa, Menez appoggia troppo lentamente col piattone, con Turati che blocca.

82' - Girandola dei cambi. Si attende solo il fischio finale La partita è finita: non succede più nulla, solo girandola dei cambi. Il Frosinone aspetta il fischio finale per festeggiare la Serie A.

70' - Entrano Menez e Rivas Altri due cambi per la Reggina: entrano Menez e Rivas per Canotto e Strelec.

64' - Caso fallisce il quarto gol La Reggina ormai non c’è e il Frosinone si diverte. In contropiede Caso sfiora il quarto gol, mandando altissimo un rigore in movimento.

56' - IL FROSINONE FA TRIS CON CASO! Subito tris per il Frosinone, che torna a +2. Inspiegabile l’affondo palla al piede di Strelec, che perde palla e lascia spazio al contropiede ciociaro: Bouah si perde Caso, che batte un colpevole Colombi (sfera sotto le gambe).

50' - LA REGGINA ACCORCIA CON HERNANI! Accorcia la Reggina, nel momento peggiore: Hernani, nuovo entrato, la piazza col piattone su servizio di Strelec.

46' - COMINCIA LA RIPRESA, DUE CAMBI PER INZAGHI Comincia la ripresa. Due cambi per Inzaghi: dentro Terranova e Hernani per Camporese e Majer. Non cambia nulla a livello tattico, con Bouah che si sgancerà dalla posizione di braccetto.

45'+2 - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Finisce il primo tempo. Frosinone-Reggina 2-0. Ciociari a un millimetro dalla Serie A.

45' - Due minuti di recupero

42' - NON SBAGLIA INSIGNE: 2-0 FROSINONE! Non sbaglia Insigne dal dischetto: 2-0 Frosinone.

40' - FOLLIA CIONEK: MANATA A CASO, ROSSO E RIGORE PER IL FROSINONE! Rigore per il Frosinone, dopo consulto Var. Inspiegabile follia di Cionek: manata a Caso, rosso per il polacco e rigore per i ciociari.

36' - Cotali al volo, Colombi respinge Gran tiro al volo di Cotali dopo respinta su corner, ma Colombi c’è e respinge.

30' - FROSINONE IN VANTAGGIO! Cambia il match: il Frosinone passa al primo tiro in porta. Cross dalla destra dopo azione insistita, e una serie di rimpalli, e gol di Borrelli di testa.

26' - Ammonito Cotali Giallo anche per il Frosinone: ammonito Cotali.

20' - Doppia occasione Reggina Primo affondo della Reggina verso la porta. Prima Canotto rischia di beffare Turati con un tiro-cross, poi Bouah manda fuori in spaccata su servizio dello stesso Canotto.

16' - Ammonito Majer Primo giallo della sfida: ammonito Majer.

12' - Avvio gara di studio Nessuna emozione in questo avvio, le due squadre si studiano.

3' - Due corner per la Reggina Già due corner per la Reggina dopo 3 minuti.

1' - COMINCIA FROSINONE-REGGINA! Comincia il match tra Frosinone e Reggina.

Frosinone-Reggina, le formazioni ufficiali Piccola rivoluzione per Inzaghi, che conferma il 3-5-2 come da previsione alla vigilia. Restano in panchina, però, i due uomini più tecnici, Hernani e Menez, in luogo di Crisetig e Canotto. Il mister spariglia un po’ le carte provando a sfruttare la velocità e giocandosi i suoi uomini migliori a gara in corso. Frosinone (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Gelli, Mazzitelli, Boloca; Insigne, Borrelli, Caso. In panchina: Loria, Rohden, Garritano, Bocic, Kalaj, Moro, Bidaoui, Selvini, Monterisi, Baez, Oliveri, Frabotta. Allenatore: Fabio Grosso. Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Loiacono; Bouah, Majer, Crisetig, Fabbian, Di Chiara: Canotto, Strelec. In panchina: Aglietti, Contini, Liotti, Terranova, Hernani, Lombardi, Galabinov, Gori, Ménez, Ricci, Rivas. Allenatore: Filippo Inzaghi. Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna. Assistenti: Emanuele Prenna di Molfetta e Alessio Saccenti di Modena. IV ufficiale: Eugenio Scarpa di Collegno. VAR: Michael Fabbri di Ravenna. A-VAR: Oreste Muto di Torre Annunziata.