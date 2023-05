Reggina, Cionek: “chiedo scusa a Caso, calciatori e società”. E parla di futuro

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Mi fa molto male, potevo evitare, c’è stata intensità. Chiedo scusa a Caso, ai giocatori, alla società. Siamo ancora in corsa per i playoff, abbiamo fatto 49 punti. Il mio futuro? Mancano 20 giorni alla fine del campionato, spendiamo tutte le energie che abbiamo e poi si vedrà”. Così Thiago Cionek al termine di Frosinone-Reggina. La follia del difensore è costata cara agli amaranto.

“Ci fidiamo della società, la situazione della classifica è però al momento indefinita. Cercheremo di fare più punti possbili, poi si vedrà. Noi dobbiamo entrare in campo concentrati e cercare di fare la nostra partita. Abbiamo fatto 49 punti, abbiamo due partite in casa e ad inizio campionato avremmo firmato per una classifica così, possiamo ancora raggiungere i playoff”.