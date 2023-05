Frosinone-Reggina 3-1, le pagelle di StrettoWeb: Cionek, perché? Hernani (di nuovo) tra le poche luci

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il Frosinone batte la Reggina per 3-1 e festeggia la Serie A. Di seguito le pagelle amaranto della nostra redazione.

Colombi 5 – Poco da fare sul primo gol, ma sul terzo ha colpe anche lui.

Cionek 3 – Vorremmo capire il motivo di una manata, a gioco fermo, in area, sull’1-0, in casa della prima in classifica, in un momento così delicato. Inconcepibile e inspiegabile, soprattutto per un calciatore esperto come lui. Nessuna giustificazione.

Camporese 5.5 – Sul gol di Borrelli, maglie larghe un po’ di tutti.

Loiacono 5.5 – Si perde la marcatura di Borrelli nel primo gol, per il resto solito impegno.

Bouah 5.5 – Lui si perde Caso sul 3-1, anche se costretto a coprire praticamente tutta la fascia destra – dopo l’espulsione di Cionek – tra ruolo di braccetto e di quinto.

Majer 6 – Dopo settimane di appannamento, oggi – da mezz’ala – gioca in maniera ordinata in fase di palleggio. Il giallo però lo condiziona e Inzaghi lo toglie.

Crisetig 5.5 – Molto nascosto, si vede pochissimo. Gara di sacrificio e sofferenza, soprattutto dopo l’uomo in meno.

Fabbian 5.5 – Qualche inserimento, e niente più. Anche se da una sua sponda nasce il gol del momentaneo 2-1.

Di Chiara 5.5 – Discreta spinta, ma poi deve tirare il freno a mano.

Canotto 6 – Non manca l’impegno e l’intraprendenza offensiva, ma accanto a un compagno che fa pochissimo per aiutarlo è difficile per chiunque.

Strelec 4.5 – Dispiace, è giovane e sicuramente migliorerà. Oggi, però, è la sua ennesima prestazione ampiamente insufficiente. Non fa una sponda giusta, non fa gioco sporco, non fa a sportellate, non è presente in area quando serve. E regala anche il 3-1 al Frosinone con una pericolosa e inutile iniziativa palla al piede.

dal 46′ Hernani 6.5 – Entra e si nota subito, per il gol e non solo. Ennesima dimostrazione della qualità di un calciatore tra i più forti della rosa e tra le poche luci di un girone di ritorno negativo.

dal 46′ Terranova 6 – Entra quando la squadra è in inferiorità, può poco.

dal 71′ Menez s.v. – Sbaglia a pochi passi dalla porta nel finale.

dal 71′ Rivas s.v. – Fa movimento e mette qualche palla in mezzo.

dal 90’+1 – Liotti s.v.

All. Inzaghi 6 – L’approccio non è sbagliato, così come l’inizio ripresa. Oggi ha poche colpe. Paga la follia di Cionek e la solita inconsistenza offensiva.