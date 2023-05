Reggina, Inzaghi: “sono carico, ho rivisto la mia squadra. Andremo ai playoff, ce lo meritiamo”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Complimenti al Frosinone, al mio amico Grosso e al Presidente, che ha avuto anche un grave lutto in settimana”. Così esordisce Pippo Inzaghi in sala stampa al termine del match. “Oggi sono molto carico, perché ho visto la mia Reggina. Abbiamo passato dei mesi complicati ma ho visto la squadra che piace a me. Al primo tiro ci fanno gol e l’espulsione avrebbe ammazzato chiunque, ma la squadra ha creato. Il terzo gol non dovevamo prenderlo. Vado a casa fiero dei ragazzi, gliel’ho detto. Abbiamo 49 punti e spero ce ne tornino 3. Se siamo questi di stasera andiamo a fare i playoff e ce li meritiamo. Se siamo bravi ad aspettare come il Frosinone, ci prenderemo le nostre soddisfazioni”.

“Hernani e Menez stavano bene, ma possono giocare tutti. Sapevo di avere cambi importanti. In questa settimana stavano tutti bene. La mia espulsione? Non sono riuscito a chiarirmi con l’arbitro. Parlavo col mio collaboratore: ‘ci hanno tolto tre punti e ora pure l’espulsione’, ma io non so che ha scritto”.