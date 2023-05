Festival “Facce da Bronzi”: il vincitore e i premiati della 9ª edizione | NOMI

StrettoWeb

Risate, applausi e tanti premi per i comici protagonisti alla finale di “Facce da Bronzi”. Si è chiusa ieri sera, al teatro “Francesco Cilea”, la nona edizione del festival nazionale della comicità ideato e prodotto dall’associazione “Calabria dietro le quinte – APS” con la direzione artistica dell’autore di “Zelig” Alessio Tagliento, il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, della Città Metropolitana RC e dell’Unicef Italia e cofinanziato dalla Regione Calabria nell’ambito dell’avviso “Eventi culturali 2021” Pac 2014-2020 – azione 6.8.3.

Otto comici provenienti da diverse regioni italiane (Andrea Russo, Andrea Zimotti, Giulia Azzaro, Elena Di Cioccio, Loris Fabiani, Davide di Lorenzo, Carlo Albertin, i Reggitè) hanno coinvolto il pubblico reggino con monologhi e sketch esilaranti cimentandosi con il registro, difficilissimo, della risata. Traghettatore della kermesse, il travolgente conduttore Vincenzo Albano, comico di punta del format “Zelig” che, insieme alle guest stars, l’artista romano Alberto Farina, direttamente da “Colorado” e al duo comico reggino “I non ti regoli” (Peppe Mazzacuva e Peppe Scorza) hanno smorzato la tensione dietro le quinte e in scena. Un vero e proprio talent live show in cui oltre al voto inappellabile del pubblico e della giuria dei bambini, è stato determinante quello espresso dalla giuria tecnica formata da comici professionisti, giornalisti, autori televisivi, radiofonici e agenzie di spettacolo.

“Obiettivo del rinomato festival è di ricercare tra i partecipanti la creatività, l’originalità, il rigore che sono alla base della professione del comico. Facce da Bronzi è un punto di riferimento della comicità italiana, scopre e valorizza giovani talenti che dimostrano non solo le proprie capacità nel coinvolgere e nel divertire il pubblico, ma anche l’attitudine alla disciplina e allo studio che sono alla base di una comicità pulita e originale – spiega a fine serata l’organizzatore Mazzacuva -. I premi del festival sono infatti mirati allo studio e alla formazione artistica dei comici vincitori”.

La comicità è anche la miglior forma di impegno civile e l’associazione “Calabria dietro le quinte” lo ha dimostrato ancora una volta, sostenendo l’Unicef, la principale organizzazione mondiale per i diritti dell’infanzia. Dopo una grande sfida a colpi di battute, è il tempo delle premiazioni. Il premio Miglior testo dedicato al compianto attore Giacomo Battaglia è andato alla milanese Elena Di Cioccio; il premio Critica al duo salentino ReggiTè, il premio Originalità al milanese Loris Fabiani mentre il premio “Un sorriso per l’Unicef” è stato assegnato da una giuria composta di bambini al comico di Bergamo Andrea Zimotti.

Sul podio invece, sono saliti il milanese Loris Fabiani che non solo vince il festival “Facce da Bronzi” dedicato quest’anno all’attore Gigi Proietti ma porta a casa anche il premio Vacantiandu e il premio del pubblico; al secondo posto si classifica il bolognese Carlo Albertin e al terzo i ReggiTè. Ugualmente apprezzati e sostenuti con calorosi applausi nel finale, tutti i comici partecipanti che, per due ore, hanno reso gli spettatori parte integrante di un grande show.