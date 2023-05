E’ febbre Reggina per i playoff: il centro storico si tinge di amaranto per la sera-notte | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

E’ iniziata Sudtirol-Reggina, sfida valida per il primo turno dei playoff di Serie B. La squadra di Filippo Inzaghi è reduce dal successo all’ultimo respiro contro l’Ascoli con un gol nel finale siglato da Canotto. Gli amaranto sono scesi in campo con l’obiettivo di vincere e staccare il pass per il prossimo turno.

L’attesa in città è altissima, il centro storico è tutto amaranto per omaggiare la Reggina e spingere la squadra amaranto verso l’impresa. Sciarpe e bandiere sventolano sul Lungomare: “peccato non seguirla al maxischermo”, è il primo commento del tifoso Bruno Serra. “E’ stato un anno sofferto anche per le vicende extra-calcistiche, speriamo in un futuro con Filippo Inzaghi per continuare il progetto di tre anni. Vogliamo parlare solo di calcio. Il mio sogno è giocare contro il Real Madrid, non contro il Sudtirol”.

