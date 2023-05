Etna, si attende l’eruzione: “in corso uno sciame sismico”

StrettoWeb

“Da stamane è cominciato ad alzarsi il livello del tremore. Questo, associato ad alcuni segnali di variazione di specifici strumenti particolarmente sensibili, hanno fatto scattare un primo livello di allerta“. E’ quanto riferito all’AdnKronos dal vulcanologo dell’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) Mario Mattia, in merito all’attività vulcanica dell’Etna.

“Nel pomeriggio, alle 17 – aggiunge Mattia – abbiamo osservato l’attività esplosiva dal cratere della bocca nuova nella zona sommitale del vulcano visibile, per così dire, anche dalla rete infrasonica. In contemporanea è iniziato anche uno sciame sismico. Stiamo seguendo questa evoluzione. È possibile che vi sarà una attività eruttiva ma non sappiamo di che tipo poiché non prevedibile”.

Allerta da rossa ad arancione per l’Etna

Il capo del dipartimento regionale, Salvo Cocina, intanto, ha invitato i comuni ad attivare i centri operativi comunali, le proprie strutture e il volontariato nonché le misure previste nel Piano di Protezione civile. L’Osservatorio etneo dell’Ingv aveva comunicato nelle scorse ore che dalle analisi delle immagini della telecamera termica di Bronte si osserva a partire dalle 17 attività esplosiva dal cratere Bocca Nuova. Al momento non si segnala emissione di cenere.

Dal punto di vista sismico continua l’incremento dell’ampiezza del tremore vulcanico su valori alti. La sorgente del tremore risulta localizzata tra il cratere Bocca Nuova e il cratere di sud-est ad una profondità di circa 2,5 km. Dalle 16:44 è in corso uno sciame sismico nell’area sommitale etnea. L’evento più inteso (magnitudo 1.9) è stato registrato alle 17.