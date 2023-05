Cdm 1° maggio, Meloni: “riduzione del cuneo fiscale e riforma del reddito di cittadinanza”

StrettoWeb

Consiglio dei Ministri convocato il 1° maggio, una scelta simbolica, nel giorno della “Festa dei lavoratori“, con l’esecutivo chiamato a prendere “provvedimenti utili per il mondo del lavoro, in un giorno simbolico e sui quali riteniamo utile un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali“. Si è espressa così Giorgia Meloni, presidente del Consiglio Italiano, in merito al Cdm convocato per la giornata odierna.

Al vaglio i punti del decreto Lavoro. Per quanto riguarda il cuneo fiscale “arriviamo al 6% del taglio sotto i 35.000 euro e al 7% sotto i 25.000 euro, fino alla fine dell’anno“, ha dichiarato il Premier. “Inoltre – ha aggiunto – procediamo alla riforma del reddito di cittadinanza, per distinguere chi è in grado di lavorare da chi non lo è. Nei provvedimenti ci sono anche norme significative in tema di sicurezza sul lavoro, anche questo è un bel modo di celebrare il Primo Maggio“.