Concerto 1° maggio 2023: la scaletta dei cantanti e dove vederlo in tv

Ascolta l'articolo

Grandi nomi della musica italiana e qualche sorpresa nella scaletta del concerto del 1° maggio che si terrà a Roma in piazza San Giovanni in Laterano. Il classico appuntamento musicale per la “Festa dei Lavoratori” torna puntuale e porta con sè grandi ritorni e gradite conferme in un mix fra veterani e giovani in rampa di lancio.

Forte l’influenza sanremese con Lazza, Tananai, Mr. Rain, Mara Sattei, Coma_Cose e Ariete che saranno protagonisti sul palco, dopo esserlo stati in radio dal post Festival a oggi. Dopo 17 anni ritorna al concerto del 1° maggio Luciano Ligabue, uno fra i nomi più attesi. Fra i big presenti anche Emma Marrone e Piero Pelù.

Confermata alla conduzione Ambra Angiolini, al suo fianco Fabrizio Bigio del duo comico “I soliti idioti”.

Dove vederlo in tv

Il concerto sarà trasmesso in diretta su RAI 3 dalle ore 15:15 alle ore 00:15, con una pausa alle 19:00 e una alle 20:00 per le edizioni dei Telegiornali. Inoltre sarà possibile vederlo anche su Rai Radio 2, RaiPlay e Rai italia.

La scaletta del concerto del 1° maggio

Ore 14 il pre-show con:

Wepro

Leo Gassmann

Iside

Savana funk

Camilla Magli

Ore 15.15 la diretta Rai

Gaia

Bnkr44

Alfa

Giuse The Lizia

Ciliari

Mille

i vincitori del Contest 1MNEXT (Etta, Maninni, Still Charles)

e il vincitore del contest «Sicurezza stradale in musica» (Hermes)

e il vincitore del contest «Sicurezza stradale in musica» (Hermes) Rose Villain

Wayne

Tropea

Napoleone

Uzi Lvke

Epoque

Ginevra

Serendipity

L’Orchestraccia

Fulminacci

Mara Sattei

Paolo Benvegnù

Il Tre

Ore 19-20 in tv pausa per il tg. In piazza si ballerà con il dj set di Ema Stokholma

Ore 21:00 ritorna la musica dal vivo

Ariete Geolier Coma_Cose Matteo Paolillo Levante Aiello Baustelle Johnson Righeira Francesco Gabbani Carl Brave Tananai Piero Pelù con Alborosie Lazza Ligabue Emma Mr.Rain Rocco Hunt Aurora