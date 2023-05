Caso Reggina e date playoff Serie B: parla Balata, Presidente di Lega

StrettoWeb

Il Presidente della Lega Serie B Mauro Balata è intervenuto a Sky relativamente al caso Reggina. Non ha parlato di eventuali esiti dei prossimi gradi di giudizio, ma si è sbilanciato in merito alle tempistiche e al rischio accavallamento con la data d’inizio dei playoff. Ricordiamo che la società amaranto qualche giorno fa ha chiesto al Collegio di Garanzia dello Sport di velocizzare il processo, attraverso un’istanza al Coni, mettendo in copia anche Figc e Lega. E così ieri lo stesso club ha comunicato che il Tfn ha anticipato l’udienza del secondo deferimento dall’11 al 4 maggio.

“A me piacerebbe parlare delle cose di campo – le parole di Balata – Ovviamente c’è un tema che bisognerà affrontare e forse lo faremo dopo che saranno chiuse tutte queste vicende, perché le tempistiche debbono rispettare le esigenze delle competizioni, delle regolarità e dell’integrità. Su questo servirà una riflessione, intervenire”, ribadisce il Presidente della Lega B, che in un comunicato di qualche giorno fa confermava la volontà del Consiglio Direttivo di non alterare la salvaguardia della competizione. Tradotto: nessun rinvio dell’inizio dei playoff.

“Io mi pongo una domanda e la pongo a chi di competenza – continua Balata – se due gradi di giudizio siano sufficienti per poi lasciare quelle che sono le dinamiche di natura risarcitoria ad altre autorità, però non si può andare oltre la stagione sportiva. Queste situazioni poi determinano dei pregiudizi immensi, enormi, a un calcio che è cresciuto tanto. Abbiamo fatto tanti sacrifici, come Lega, con le nostre società”.

“Ci vuole chiarezza, tempestività e serve che questo sistema non viva queste situazioni con termini che non sono certi – aggiunge – Ci deve essere un perimetro, che deve essere quello della competizione sportiva, entro il quale bisogna avere la certezza delle classifiche e di tutti i fattori legati alla regolarità di una competizione”, conclude.