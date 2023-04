Caso Reggina e date playoff, il club chiede al Collegio di Garanzia di velocizzare il processo

StrettoWeb

“La Reggina comunica di avere presentato in data odierna un’istanza al Collegio di Garanzia dello Sport – in qualità di Garante dell’effettivo funzionamento della Giustizia Sportiva – per la definizione di un cronoprogramma dei procedimenti disciplinari relativi alla stessa Società. Questo per fare in modo che gli stessi procedimenti possano essere definiti prima della fine del Campionato di Serie B, in applicazione dei principi del giusto processo, della effettività della tutela giurisdizionale e della regolarità dei campionati sportivi”.

E’ quanto si legge in un comunicato da poco diffuso dalla Reggina sul proprio sito ufficiale. In sostanza, il club amaranto – dopo quanto fatto intendere dalla Lega B, che non ha intenzione di posticipare l’inizio dei playoff – chiede al Collegio di Garanzia dello Sport (Coni) di velocizzare il processo in maniera tale da poter permettere alla squadra di arrivare all’inizio degli spareggi con la sentenza di terzo grado già espressa. I tempi, come scritto negli ultimi giorni, sono strettissimi, a tal punto che il rischio rinvio pare concreto. Non nelle intenzioni di Lega e Figc. Ma quali sono le ipotesi. Lo abbiamo spiegato qui di seguito.