Reggina, anticipata l’udienza del secondo deferimento: primi segnali dopo l’istanza al Coni

“La Reggina esprime soddisfazione per l’avvenuto accoglimento, in via autonoma, della propria istanza da parte del Tribunale Federale Nazionale, con anticipazione dell’udienza al 4 maggio 2023“. Così si legge in una nota appena pubblicata dai canali social amaranto. In pratica, l’udienza di primo grado del secondo deferimento (scadenze 16 marzo), inizialmente fissata per l’11 maggio, è stata anticipata di una settimana, a giovedì 4.

E’ un segnale importante dopo l’istanza presentata ufficialmente dalla Reggina al Collegio di Garanzia dello Sport (Coni) qualche giorno fa, in cui si chiedeva allo stesso di velocizzare il processo in maniera tale da permettere al terzo grado di pronunciarsi entro l’inizio dei playoff, così da non alterare le date della competizione. Con il primo grado il 4 maggio, è possibile che i processi per i due deferimenti camminino quasi in contemporanea, con la pronuncia del Coni entro fine mese. Un rischio in meno per ciò che concerne la “grana” playoff, con Lega e Figc che al momento non hanno intenzione di posticiparne l’inizio.